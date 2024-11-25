У Вільнюсі на будинок упав і загорівся вантажний літак

У цей момент у літаку перебувало четверо людей, зокрема два пілоти.

У Вільнюсі вантажний літак впав на житловий двоповерховий будинок.

Про це повідомляє литовське видання Delfi.

Повідомлення про інцидент надійшло близько 05:31. За розкладом, у цей час мав здійснити посадку літак компанії DHL.

На борту літака перебували двоє членів екіпажу і двоє співробітників компанії.

За попередніми даними, одна людина могла загинути. Припускають, що це пілот. Крім цього, 12 людей евакуювали із будинку, на який впав літак.

Про інших постраждалих, які перебували як на борту літака, так і на землі, видання не повідомляє.

Нагадаємо, у бразильському штаті Сан-Паулу розбився літак. На борту перебувало 57 пасажирів та 4 члени екіпажу, ніхто не вижив.

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