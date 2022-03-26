У Вільнюсі пасажирам транзитних російських поїздів показують реалії війни в Україні: фотовиставка на пероні

У Вільнюсі пасажирам транзитних російських поїздів показують реалії війни в Україні: фотовиставка на пероні

Фото розмістили на висоті вікон поїздів, щоб пасажири змогли розглянути знімки та прочитати написи.

У п’ятницю, 25 березня, на пероні залізничного вокзалу у Вільнюсі відкрилася спеціальна фотовиставка для пасажирів поїздів із Росії до Калінінграда, які проїжджають через Литву транзитом без зупинок. На огорожі біля колії розмістили плакати з фотографіями трагічних наслідків російського вторгнення до України.

Про це повідомили на сайті співорганізатора виставки — Литовського клубу фотокореспондентів.

Ця виставка покликана донести до росіян інформацію про війну, яку веде Кремль в Україні. Загалом було відібрано 24 знімки, серед яких — кадри із Києва та Маріуполя українських фотографів Євгена Малолєтки та Максима Дондюка.

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“Ми підібрали зображення, які емоційно передають ту жорстоку реальність, з якою стикається народ України”, - зауважив Йонас Стаселіс, президент Литовського клубу фотокореспондентів.

Співорганізатором виставки стала також Литовська залізниця. Російські транзитні потяги проходять через Вільню щодня, близько ста разів на місяць. Це поїзд Москва-Калінінград, а також поїзди до Калінінграда з Санкт-Петербурга та Адлера.

Фото розмістили на висоті вікон поїздів, щоб пасажири змогли розглянути знімки та прочитати написи. Щоб їм було краще видно, кожен російський потяг на якийсь час зупинятимуть на вокзалі.

Окрім того, під час прибуття російських потягів з гучномовця звучить повідомлення російською мовою: “Шановні пасажири! Сьогодні Путін убиває мирних мешканців України. Ви погоджуєтесь з цим?”, а на табло висвічується напис "Слава Україні".

Нагадаємо, уряд Латвії має намір заборонити вхід кораблів Росії у свої порти. Як повідомив міністр сполучення Латвії Таліс Лінкайтс, таке рішення можуть ухвалити також Литва та Естонія.

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