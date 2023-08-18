У Вільнюсі прогнали російського професора: яку маячню він пропагував

Релігієзнавець із Росії викладав у Вільнюському університеті від жовтня 2022 року.

Вільнюський університет розірвав контракт із професором із Росії Андрієм Десніцьким, який у своїх публікаціях заперечував окупацію Радянським Союзом країн Балтії та вважав Крим російським.

Про це повідомляє литовський суспільний мовник LRT.

Російський професор викладав на філологічному факультеті Вільнюського університету від жовтня 2022 року.

За фахом Десніцький релігієзнавець, але, як виявилося, у своїх публікаціях він торкався також політичних та історичних тем. Зокрема, у статті “Радянська Прибалтика: що це було?” на популярному російському православному сайті pravmir.ru він доказував, що Литва, Латвія та Естонія не були окуповані Радянським Союзом у 1940 році.

“Три балтійські республіки на той час були не демократіями, а правими націоналістичними диктатурами”, - стверджував він і додав, що радянські танки увійшли до цих країн фактично без опору, а Червону армію радісно зустрічала частина місцевого населення.

Також читайте Литва проваджує закони, які дуже уріжуть можливості росіян і білорусів

Ба більше, у своїй статті він заявляв, що значна частина населення країн Балтії вважає відновлення незалежності помилкою.

Окрім того, ще перед окупацією Криму Десніцький висловив думку, що півострів має належати Росії, тому потрібно провести референдуму про його відокремлення від України. До речі, професорський ступінь він отримав під час війни в Україні, через 2 роки після анексії Криму.

У четвер, 17 серпня, Андрій Десніцький прокоментував своє звільнення у Facebook.

Він заявив, що стаття із запереченнями радянської окупації країн Балтії з’явилася ще в 2012 році, коли він перебував під впливом російської пропаганди. За його словами, тоді він помилявся, а зараз його погляди на ситуацію в країнах Балтії змінилися. Про Крим та війну в Україні в його дописі немає жодного слова.

Нагадаємо, минулого року в Литві заборонили володіти зброєю росіянам і білорусам, які проживають у країні.

Читайте також: