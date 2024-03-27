У Вільнюсі випадково затримали письменника-нелегала з Росії

У Вільнюсі правоохоронці затримали 47-річного громадянина Росії, який, як з'ясувалося, проживав у Литві нелегально протягом майже 4 років.

У Вільнюсі поліція затримала громадянина РФ, який, як з’ясувалось, проживав у Литві нелегально.

Про це повідомляє Delfi.

Як зазначили правоохоронці, вони зупинили для перевірки автомобіль Alfa Romeo, яким, як виявилось, керував іноземець. Поліція запідозрила, що чоловік перебуває в Литві нелегально.

Водій не надав поліцейським жодного посвідчення особи. Він запевняв, що всі документи, включно з правами, забув удома.

Водій розповів, що він – письменник-фантаст. Поліція поїхала з чоловіком до нього додому, щоб перевірити документи. Однак з'ясувалося, що віза чоловіка не діє ще від 26 червня 2020 року.

У Литві письменник із Росії пробув нелегально майже 4 роки. 47-річний чоловік сказав, що не поспішав оформлювати нові документи, оскільки "в цьому не було потреби". Хоча згодом він зізнався, що вже стикався з проблемами через нелегальне перебування в Литві.

Поліція передала іноземця в руки прикордонників.

Нагадаємо, від 11 березня цього року зареєстровані в Росії автомобілі не можуть перебувати на території Литви, вони мають бути перереєстровані, або їх конфіскують. Так, вже 11 березня литовські прикордонники затримали перший легковий автомобіль із російськими номерами. Транспорт можуть передати Україні.

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