У Вільнюсі вулицю, де розташоване посольство Росії, назвуть "вулицею Героїв України"

У Вільнюсі вулицю, де розташоване посольство Росії, назвуть "вулицею Героїв України"

Посольство Росії буде єдиною адресою на вулиці Українських Героїв.

У Вільнюсі вулицю, де розташоване посольство Росії, назвуть "вулицею Героїв України".

Про це у своєму Фейсбуці повідомив мер міста Реміґіюс Шимашюс.

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"Ми домовилися, що поки безіменна вулиця, яка веде до посольства РФ, буде названа вулицею Українських Героїв", — написав мер Вільнюса.

Він зазначив, що формальності будуть вирішені найближчим часом у порядку, встановленому законом.

"Відтепер кожному працівникові посольства РФ доведеться вшановувати українських героїв. А всі, хто писатиме листи посольству, згадуватимуть жертв російської агресії", — написав Шимашюс.

Мер латвійської столиці наголосив, що російське посольство буде єдиною адресою на вулиці Українських Героїв.