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У Вільнюсі вулицю, де розташоване посольство Росії, назвуть "вулицею Героїв України"

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У Вільнюсі вулицю, де розташоване посольство Росії, назвуть "вулицею Героїв України"

ВКонтакте/Типичный Донецк

Посольство Росії буде єдиною адресою на вулиці Українських Героїв.

У Вільнюсі вулицю, де розташоване посольство Росії, назвуть "вулицею Героїв України".

Про це у своєму Фейсбуці повідомив мер міста Реміґіюс Шимашюс.

"Ми домовилися, що поки безіменна вулиця, яка веде до посольства РФ, буде названа вулицею Українських Героїв", — написав мер Вільнюса.

Він зазначив, що формальності будуть вирішені найближчим часом у порядку, встановленому законом.

"Відтепер кожному працівникові посольства РФ доведеться вшановувати українських героїв. А всі, хто писатиме листи посольству, згадуватимуть жертв російської агресії", — написав Шимашюс.

Мер латвійської столиці наголосив, що російське посольство буде єдиною адресою на вулиці Українських Героїв.

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до ранку 2 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • особового складу - близько 9000 осіб,
  • танків ‒ 217 од,
  • бойових броньованих машин ‒ 900 од,
  • артилерійських систем  – 90,
  • РСЗВ  - 42,
  • засоби ППО  - 11,
  • літаків – 30 од (інформація уточнюється),
  • гелікоптерів – 31 од (інформація уточнюється);
  • автомобільної техніки - 374,
  • легкі швидкісні катери - 2 од,
  • цистерн з ПММ  - 60,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня  - 3,

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

 
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