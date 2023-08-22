У Вінниці військком за хабар роздавав "повістки", щоб чоловіків не мобілізували: як працювала схема

У Вінницькій області затримати працівника ТЦК і СП, який видав призовникам бланки повісток з офіційним підписом та печатками, щоб ті коли їх зупиняють на блокпосту могли показувати документ.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

За даними слідства, старший сержант одного із Вінницьких районних ТЦК і СП вигадав хитру схему, як заробити на мобілізації. Він за 2000 доларів роздав ухилянтам 70 офіційних, але не заповнених, бланків повісток з наявними на них підписом військового комісара та гербовою печаткою.

Затримання військкома на хабарі / Фото: Офіс генерального прокурора

"Він роз'яснив їм порядок заповнення цих документів та незаконного використання на території Вінницької області, у тому числі на блокпостах. При цьому посадовець підтвердив можливість таким чином ухилитись від проходження військової служби за мобілізацією", - йдеться у повідомленні.

Таким чином близько 70 чоловіків мали можливість підтвердити те, що вони вже отримали виклики до ТЦК і СП та ухилитися від призову по мобілізації.

Затримання військкома у Вінниці / Фото: Офіс генерального прокурора

Військкома затримали після отримання хабаря. Йому інкримінують ч. 3 ст. 368 КК України. Триває слідство.

Нагадаємо, на Черкащині військком попався на хабарі від призовника.

Читайте також: