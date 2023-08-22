У Вінниці військком за хабар роздавав "повістки", щоб чоловіків не мобілізували: як працювала схема

За свої послуги військком взяв 2000 доларів.
У Вінницькій області затримати працівника ТЦК і СП, який видав призовникам бланки повісток з офіційним підписом та печатками, щоб ті коли їх зупиняють на блокпосту могли показувати документ.
Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.
За даними слідства, старший сержант одного із Вінницьких районних ТЦК і СП вигадав хитру схему, як заробити на мобілізації. Він за 2000 доларів роздав ухилянтам 70 офіційних, але не заповнених, бланків повісток з наявними на них підписом військового комісара та гербовою печаткою.
"Він роз'яснив їм порядок заповнення цих документів та незаконного використання на території Вінницької області, у тому числі на блокпостах. При цьому посадовець підтвердив можливість таким чином ухилитись від проходження військової служби за мобілізацією", - йдеться у повідомленні.
Таким чином близько 70 чоловіків мали можливість підтвердити те, що вони вже отримали виклики до ТЦК і СП та ухилитися від призову по мобілізації.
Військкома затримали після отримання хабаря. Йому інкримінують ч. 3 ст. 368 КК України. Триває слідство.
Нагадаємо, на Черкащині військком попався на хабарі від призовника.
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