У Вірменії кількість людей, які отруїлися в піцеріях, зросла до 171

Майже сотня людей перебуває в лікарні. Серед постраждалих є діти.
У Вірменії після відвідування мережі закладів громадського харчування "Ташир Піца" в Єревані отруїлася 171 людина.
Про це повідомляє Hetq Online.
Зазначається, що станом на вечір неділі, 7 листопада, на стаціонарному лікуванні в декількох медцентрах вірменської столиці перебувають 99 пацієнтів, стан 72 з яких оцінюється як легкий. Відомо, що серед постраждалих є діти.
Тим часом ще 72 людей вже виписалися з лікарень, а керівництво мережі піцерій оголосило про тимчасове закриття своїх закладів "для виявлення та вирішення проблеми".
"Здоров'я та безпека наших клієнтів є для нас пріоритетом", - цитує заяву компанії Ազատություն Ռադիոկայան.
Усі постраждалі 5 листопада відвідували піцерії, розташовані на Північному проспекті і на вулиці Ханджяна в центрі Єревану.
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