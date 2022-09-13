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У Вірменії на тлі загострення з Азербайджаном вимагають відставки Пашиняна

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У Вірменії на тлі загострення з Азербайджаном вимагають відставки Пашиняна

Фото: Associated Press

Серед учасників акції протесту – рідні загиблих військових та представники опозиційних сил.

Біля будівлі вірменського парламенту відбулася акція з вимогою розпочати процедуру імпічменту прем'єра Нікола Пашиняна.

Про це повідомляє "Sputnik Вірменія".

Серед її учасників – рідні загиблих військових та представники опозиційних сил. Вони пообіцяли завтра з 8 ранку перекрити всі входи до Нацзборів (парламенту) Вірменії.

Зокрема серед радикально налаштованих опозиціонерів Пашиняна критикують за його ідею мирних переговорів з Баку.

Раніше Пашинян заявив, що внаслідок загострення на кордоні з Азербайджаном Вірменія втратила 49 людей. Він додав, що ця цифра не є остаточною.

Нагадаємо, що конфлікт між Азербайджаном та Вірменією вкотре загострився опівночі у вівторок, 13 вересня. Держави обмінялися звинуваченнями у провокаціях та обстрілах.

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Дата публікації
Перегляди
434
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