У Вірменії немає ресурсу для опору: Коваленко відповів на три важливі запитання щодо подій у Карабаху

Чергової карабаської війни, на думку експерта, не буде.
У зв'язку з несподіваною активізацією подій у Карабаху, а саме, оголошенням Азербайджаном 19 вересня про початок "антитерористичних заходів локального характеру" в Нагірному Карабаху, військовий експерт Олександр Коваленко відповів на три гострих запитання щодо ситуації в регіоні.
Про це йшлося в дописі військово-політичного оглядача групи "Інформаційний опір".
Так, на думку експерта, ОДКБ (Організація договору про колективну безпеку) не має наміру втручатися в конфлікт.
"Карабах це міжнародно-визнана територія Азербайджану в 1990-х окупована Вірменією і контртерростичні дії азербайджанської армії там, це не окупація Вірменії. Статут ОДКБ тут не застосовується", – пояснив Коваленко
Також він вважає, що Азербайджан не прокладатиме коридор до столиці однойменної Нахічеванської Автономної Республіки Нахічевані, адже це можливо тільки із заходом у Сюнікську область Вірменії.
"Суть операції – відновлення цілісності Азербайджану, але не захоплення чужих територій", – додав експерт.
Щодо загострення нинішнього конфлікту та чи досягне він рівня 44-х денної війни 2020-го року (Друга карабаська війна ред.), на думку Коваленка, у Вірменії немає ресурсу для опору на рівні трирічної давнини.
"Основні зіткнення будуть локального, але не глобального характеру", – додав Коваленко.
Нагадаємо, вранці 19 вересня в Нагірному Карабаху було здійснено підрив двох вибухових пристроїв, внаслідок чого загинули двоє цивільних і четверо співробітників МВС Азербайджану. Азербайджан стверджує, що Вірменія почала обстріл з артилерії по позиціях збройних сил Азербайджану.
Тим часом прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян розповів, чи воюватиме Вірменія за Карабах. За його словами, цього не буде.
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