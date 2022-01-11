У Вірменії повідомили про двох убитих солдатів під час інциденту на кордоні з Азербайджаном

У Вірменії повідомили про двох убитих солдатів під час інциденту на кордоні з Азербайджаном

Раніше в Азербайджані заявили про загибель свого військового внаслідок обстрілу з вірменської сторони.

У вівторок, 11 січня, під час збройного інциденту на кордоні Азербайджану та Вірменії двоє вірменських військовослужбовців загинули, ще двоє - отримали поранення.

Про це повідомили на сайті міністерства оборони Вірменії.

У повідомленнях вірменського оборонного відомства йдеться про те, що обстріли з боку позицій збройних сил Азербайджану почалися близько 15 години за місцевим часом і тривали понад три години.

Азербайджанські підрозділи, начебто, застосовували артилерію та безпілотники. В результаті загинули двоє 20-річних бійців, ще двоє - госпіталізовані до лікарні з пораненнями.

Раніше в Азербайджані заявили про загибель одного військового внаслідок обстрілу з вірменської сторони, який стався об 11 годині за місцевим часом.

Це перший випадок ескалації на вірмено-азербайджанському кордоні від осені 2021 року.

Нагадаємо, раніше, 8 січня 2022 року, Азербайджан заявив про обстріл з території Вірменії в прикордонному Кельбаджарському районі. Вірменська сторона ці звинувачення відкинула.

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