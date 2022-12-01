У Вірменії розбився літак, який летів до Астрахані: загинули російські пілоти (кадри з місця авіакатастрофи)

В авіакатастрофі загинули два пілоти із Росії 1979 та 1983 років народження

На території села Джрабер Котайкської області, Вірменія, впав та спалахнув літак B55. За попередньою інформацією, на борту були російські пілоти, які загинули.

Про це повідомляє пропагандистське видання, посилаючись на пресслужбу МНС Вірменії.

Як пишуть російські телеграм-канали, в авіакатастрофі загинули два пілоти із Росії 1979 та 1983 років народження. Літак був приватний і зареєстрований у Словаччині. Він летів із Єревана до Астрахані.

Як зазначає "Радио Азатутюн", сигнал про падіння літака надійшов о 14:20. Р ятувальники, які прибули на місце краху, виявили два обгорілі тіла. Пожежа була ліквідована о 14:41.

За даними Комітету цивільної авіації країни, це був літак типу BeechCraft 95. Зв'язок з пілотами перервався о 13:11 за місцевим часом, о 14:20 літак був виявлений село Джрабер Котайкської області, що розбилося в районі.

Нагадаємо, раніше а віаційний експерт Валерій Романенко інформував, що Росія в найближчі роки не зможе відновити свою авіаційну потужність.

Фото із відкритих джерел

Фото із відкритих джерел

Фото із відкритих джерел

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