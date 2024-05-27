У Вірменії спалахнули протести: є сотні затриманих, чого вимагають люди (фото, відео)

Жителі Вірменії вийшли на протести 27 травня у зв’язку з передаванням Азербайджану чотирьох прикордонних сіл. Протестувальники вимагають відставки прем'єр-міністра Вірменії Нікола Пашиняна. Поліція вже затримала сотні протестувальників.

Про це повідомляє вірменська служба "Радіо Свобода" та інші ЗМІ країни.

У Вірменії люди вийшли на мітинги проти територіальних поступок Азербайджану, якому держава погодилась передати чотири прикордонні села у Тавуському районі. Пашинян раніше заявляв, що односторонні поступки необхідні для запобігання воєнній агресії. Рух протестувальників очолює керівник Тавуської єпархії Вірменської апостольської церкви архієпископ Баграт Галстанян, якого опозиція висунула у прем'єр-міністри Вірменії. Активісти також вимагають відставки вірменського прем’єра.

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За інформацією видання News.am, протестувальники перекрили автотрасу Єреван-Армавір та дорогу Єреван-Аштарак (перша автомагістраль веде до Росії, друга — до Ірану). Також заблоковано вулиці в Єревані.

За даними МВС Вірменії, станом на ранок поліцейські затримали 226 учасників акцій протесту. Як повідомляє "Арменпрес", більшість затриманих звинувачують за адміністративною статтею про непокору поліції. Також виникли сутички мітингувальників із правоохоронцями.

Зауважимо, що напередодні ввечері, 26 травня, протестувальники провели масову акцію в Єревані, вимагаючи відставки Пашиняна. Демонстранти пройшли маршем до будинку прем'єра, але на той момент його не було в Єревані. Зіткнень у вірменській столиці не відбулося.

Затриманий учасник протестів у Вірменії 27 травня / Скриншот з відео

Протести у Вірменії: поліція затримала сотні людей – відео

До слова, в середині квітня Росія почала виводити свої "миротворчі сили" із території Нагірного Карабаху, який повернувся з-під вірменського контролю під контроль Азербайджану.

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