У Вірменії спростовують заяву Баку про обстріл позицій Азербайджану

У Вірменії спростовують заяву Баку про обстріл позицій Азербайджану

Азербайджан повідомляв про застосування великокаліберної зброї.

У Міністерстві оборони Вірменії заявляють, що не обстрілювали позиції Азербайджану в прикордонному Кельбаджарському районі - як про це інформували в Баку.

Про це повідомила пресслужба вірменського відомства.

"Заява Міноборони Азербайджану про те, що 8 січня підрозділи Збройних сил (ЗС) Вірменії обстріляли азербайджанські військові позиції, розташовані в східній частині вірмено-азербайджанського кордону, не відповідає дійсності", - йдеться у повідомленні.

У Єревані ситуацію вздовж вірмено-азербайджанського кордону називають "відносно стабільною". Крім того, нголошують на тому, що "азербайджанські підрозділи кілька разів відкрили безладний вогонь, на що вірменська сторона не відповіла".

Слід зауважити, що Азербайджан заявив про обстріл з боку Вірменії 8 січня пообіді. Повідомлялося про застосування великокаліберної зброї.

Нагадаємо, у листопаді 2021 року між Азербайджаном та Вірменією відновилися бої на спірній території. Вдень 16 листопада міністерства оборони обох країн опублікували заяви. У них сторони звинувачували одна одну у провокаціях.

На кордоні Вірменії та Азербайджану перестали стріляти після розмови президента РФ Володимира Путіна з вірменським прем'єром Ніколом Пашиняном.

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