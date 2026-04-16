У Вірменії відбулися масові арешти проросійських політиків

Прапор Вірменії / © Associated Press

Реклама

У Вірменії антикорупційні органи затримали 14 осіб, пов’язаних із проросійською опозиційною партією «Сильна Вірменія», за підозрою у підкупі виборців. Арешти відбулися менш ніж за два місяці до парламентських виборів, запланованих на 7 червня.

Про це повідомило агентство Reuters з посиланням на вірменські ЗМІ.

За даними Антикорупційного комітету Вірменії, під час обшуків в офісах партії було затримано кількох співробітників. Ще двох членів партії було заарештовано раніше цього тижня за звинуваченням у порушенні заборони на благодійну діяльність у період виборчої кампанії.

Реклама

Партія «Сильна Вірменія» посідає друге місце у передвиборчих опитуваннях, поступаючись правлячій партії «Громадянський договір».

Політичну силу очолює вірмено-російський бізнесмен Самвел Карапетян, якому висунуто звинувачення у публічних закликах до повалення влади, проте він відкидає їх і заявляє про політичну мотивацію справи.

Карапетяна затримали у червні минулого року після критики на адресу уряду та заяв про готовність протидіяти його політиці щодо Вірменської апостольської церкви.

Наразі незрозуміло чи були затримані кандидатами на майбутніх виборах. Представники партії твердять, що частина затриманих є лише її прихильниками.

Реклама

Ситуація розвивається на тлі загострення політичної боротьби у країні напередодні виборів, які можуть стати ключовими для майбутнього політичного курсу Вірменії.

Нагадаємо, раніше очільник вірменського уряду Нікол Пашинян під час зустрічі з президентом РФ Володимиром Путіним нагадав кремлівському диктаторові, що влада в його державі змінюється виключно шляхом чесних парламентських виборів, а вірменські соціальні мережі є на 100% вільними.