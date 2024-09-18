У Вірменії викрили спробу державного перевороту: заколотників готували в Росії

На російській військовій базі із потенційними учасниками заколоту проводили заняття з "ведення бою в закритому приміщенні та усередині будівлі".

У Вірменії викрили спробу державного перевороту, який планувала здійснити група із семи осіб шляхом узурпації влади із застосуванням насилля. Заколотники проходили навчання на російській військовій базі “Арбат”, де тренують вірменських найманців для війни в Україні.

Про це повідомляє News.am з посиланням на Службу національної безпеки Вірменії.

За інформацією вірменської спецслужби, упродовж 2024 року злочинна група вербувала громадян Вірменії та колишніх мешканців Нагірного Карабаху під приводом "тримісячних зборів" у Росії та "ознайомлення з новими видами важкої зброї", а потім несення бойового чергування після повернення у Вірменію.

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Під час навчань на російській військовій базі із майбутніми заколотниками проводили заняття з "ведення бою в закритому приміщенні, усередині будівлі, з уже відомими їм видами зброї".

"Їм повідомили, що мета навчань – повернутися до Республіки Вірменія та усунути чинну владу, озвучивши в такий спосіб заклики очистити і врятувати Республіку Вірменія", – йдеться в повідомленні вірменської спецслужби.

Деякі із завербованих відмовилися від участі у навчаннях та повернулися до Вірменії, інші члени групи заколотників не завершили свій злочинний умисел, оскільки були викриті правоохоронцями.

У Службі національної безпеки повідомили про відрите кримінальне провадження щодо семи осіб, трьох із яких затримано, чотирьох - оголошено розшук. Затримані перебувають під вартою.

Нагадаємо, у червні цього року прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян під час промови у парламенті заявив, що Вірменія "вийде з ОДКБ (організації колективної оборони, в якій провідну роль відіграє Росія) і для цього ухвалить відповідне рішення".

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