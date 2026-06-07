З Росією чи ЄС: перші екзитполи виборів у Вірменії

У Вірменії завершилося голосування / © Associated Press

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У Вірменії завершилися парламентські вибори, які низка експертів називають переломним етапом для політичного майбутнього країни та її відносин із Росією.

Про це повідомляють кореспонденти ТСН.Тижня.

Оскільки екзитполи у країні заборонені законодавством, остаточні результати виборів залишаються невідомими. Підрахунок голосів розпочався після закриття виборчих дільниць.

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Партія Пашиняна набирає на виборах у Вірменії від 32,7% до 56,7% голосів. Перші екзитполи Фото: вірменське агентство News. am

За даними спостерігачів, явка виборців становила близько 59%. Остаточні результати планується оголосити вночі, після завершення обробки бюлетенів.

Політичне протистояння та вплив зовнішніх сил

За інформацією політичних спостерігачів, перед виборами Росія намагалася вплинути на електоральні процеси у Вірменії, зокрема шляхом підтримки проросійських політичних сил та організації мобілізації виборців з діаспори.

У мережі з’являлися кадри прибуття до Єревану груп громадян Вірменії з Росії, що викликало додаткову політичну напругу напередодні голосування.

Водночас у Європейському Союзі заявили про занепокоєння спробами зовнішнього впливу та наголосили на підтримці суверенного вибору Вірменії.

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Головні політичні сили

Основна боротьба розгорнулася між партією прем’єра Нікола Пашиняна «Громадянський договір», яку вважають проєвропейською, та опозиційним блоком «Сильна Вірменія», який асоціюється з проросійськими позиціями.

За попередніми екзитполами, оприлюдненими після закриття дільниць, партія Пашиняна може отримати від 32,7 до 56,7% голосів.

Виборча комісія планує завершити підрахунок голосів до ранку. Після цього стане відомо, чи зможе Вірменія продовжити курс на зближення із Заходом чи зберегти тісніші стосунки з Росією.

Нагадаємо. 7 червня Вірменія обирає новий парламент. Вибори 2026 року багато спостерігачів називають не просто черговою політичною кампанією, а голосуванням за майбутній напрямок розвитку країни.

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Після втрати Нагірного Карабаху та майже повної руйнації довіри до російської системи безпеки, Єреван дедалі активніше демонструє курс на зближення з Європейським Союзом.

За даними спостерігачів, явка виборців становила близько 59%. Остаточні результати планується оголосити вночі, після завершення обробки бюлетенів.

Політичне протистояння та вплив зовнішніх сил

За інформацією політичних спостерігачів, перед виборами Росія намагалася вплинути на електоральні процеси у Вірменії, зокрема шляхом підтримки проросійських політичних сил та організації мобілізації виборців з діаспори.

У мережі з’являлися кадри прибуття до Єревану груп громадян Вірменії з Росії, що викликало додаткову політичну напругу напередодні голосування.

Реклама

Водночас у Європейському Союзі заявили про занепокоєння спробами зовнішнього впливу та наголосили на підтримці суверенного вибору Вірменії.

Головні політичні сили

Основна боротьба розгорнулася між партією прем’єра Нікола Пашиняна «Громадянський договір», яку вважають проєвропейською, та опозиційним блоком «Сильна Вірменія», який асоціюється з проросійськими позиціями.

За попередніми екзитполами, оприлюдненими після закриття дільниць, партія Пашиняна може отримати від 32,7 до 56,7% голосів.

Виборча комісія планує завершити підрахунок голосів до ранку. Після цього стане відомо, чи зможе Вірменія продовжити курс на зближення із Заходом чи зберегти тісніші стосунки з Росією.

Реклама

Нагадаємо. 7 червня Вірменія обирає новий парламент. Вибори 2026 року багато спостерігачів називають не просто черговою політичною кампанією, а голосуванням за майбутній напрямок розвитку країни.

Після втрати Нагірного Карабаху та майже повної руйнації довіри до російської системи безпеки, Єреван дедалі активніше демонструє курс на зближення з Європейським Союзом.

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