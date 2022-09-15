У Вірменії знову вимагають відставки Пашиняна: протестувальники прорвалися до входу у парламент

Біля будівлі парламенту Вірменії знову зібрався натовп розлючених мітингувальників, які вимагають відставки прем'єра Нікола Пашиняна. Тисячі вірмен вийшли на мітинг опозиції у Єревані, щоб висловитися проти поступок на користь Азербайджану у новому конфлікті.

Про це пишуть "Новини-Вірменія".

За інформацією журналістів, протестувальники намагалися прорватися на територію парламенту, виламавши ворота.

Учасники акції скандують "Нікол – зрадник" і "Нікол – іди геть" і вимагають всіх депутатів зібратися, щоб оголосити імпічмент Пашиняну.

З трибуни зачитали прізвища та адреси депутатів правлячої партії, до яких погрожують направити групи протестувальників, якщо ті відмовляться прийти на засідання парламенту щодо імпічменту прем'єру.

Як зазначає "Sputnik Армения", опозиційні депутати вже прибули до парламенту. Начебто, до початку процесу про імпічмент не вистачає 18 голосів.

Місцеві Телеграм-канали пишуть, що на допомогу столичним протестувальникам їде автоколона з міста Гюмрі.

Зазначається, що протести почалися після Нікол Пашинян заявив про готовність підписати деякі документи, через які його можуть назвати зрадником. Після початку мітингу прем'єр запевнив, що "ніякий документ не підписано і не готується до підписання".

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Нагадаємо, що конфлікт між Азербайджаном та Вірменією вкотре загострився опівночі у вівторок, 13 вересня. Держави обмінялися звинуваченнями у провокаціях та обстрілах.

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