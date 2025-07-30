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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
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У війні Камбоджі з Таїландом застосували чорну магію проти ворожого генерала

Під час цієї церемонії один із шаманів із тризубцем завдав колючих ударів по фотографії командувача ворожої армії.

Автор публікації
Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
магія проти ворожого генерала

Камбоджійські шамани провели магічний ритуал проти ворожого генерала / © скриншот з відео

У Камбоджі шамани провели ритуал чорної магії проти генерала Бунсіна Падкланга, який командував військами Таїланду під час військового конфлікту між цими країнами.

Про це повідомляє тайське видання The Bangkok Post з посиланням на відео цього магічного ритуалу, яке було опубліковане в Мережі.

Під супровід традиційної музики камбоджійські шамани танцювали перед великою фотографією ворожого генерала та виконували пісні, якими закликали на нього смерть.

Під час цієї церемонії один із шаманів із тризубцем завдав колючих ударів по фотографії. Потім кілька інших учасників ритуалу по черзі здійснювали символічні атаки на фотографію. Ритуал завершився спаленням фотографії генерала.

Як зазначає тайське видання, пізніше генерал Бунсін Падкланг записав відеозвернення, в якому запевнив громадян, що він живий і здоровий.

Напруженість між Таїландом та Камбоджею зростала протягом останніх місяців, але 24 липня переросла у збройні зіткнення на кордоні. Кожна із сторін звинуватила іншу в ескалації конфлікту.

Армія Таїланду завдала ударів винищувачами F-16 по військових об’єктах Камбоджі. Камбоджа заявила про вторгнення на територію країни та завдала обстрілів у відповідь, внаслідок яких загинули цивільні громадяни Таїланду.

Нагадаємо, 26 липня, президент США Дональд Трамп заявив, що за його сприяння Камбоджа та Таїланд хочуть припинити бойові дії.

28 липня прем’єр-міністр Камбоджі Хун Манет та виконувач обов’язків прем’єра Таїланду Пхумтам Вечаячай висловили готовність до негайного припинення вогню. Угода набула чинності опівночі 29 липня за місцевим часом.

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