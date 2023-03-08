У війні та втраті територій України винен Майдан 2014 року - голова керівної проросійської партії Грузії

Голова партії "Грузинська мрія", яка вважається проросійською, Іраклі Кобахідзе заявив, що війна Росії в Україні та втрата деяких територій є наслідком Майдану Незалежності 2014 року.

Таку цинічну заяву грузинський депутат сказав на брифінгу у середу, 8 березня, передають місцеві ЗМІ.

"Що з Майданом і що він приніс Україні? Вони втратили Крим і більшу частину Луганська та Донецька, продовження всього цього - війна, яка сьогодні триває в Україні", - прокоментував Кобахідзе заяву євродепутатки Віоли фон Крамон, яка написала, що розгін акції протесту у Тбілісі дуже подібний на Майдан в Україні 2013-2014 роках.

Окрім того, він заявив, що "у в'язниці перебуває грузинський Янукович, і його звуть Міхеїл Саакашвілі... Ми будемо діяти не за порядком денним радикалів, порядком денним Віоли фон Крамон, а відповідно до інтересів грузинського суспільства".

Коментуючи масштабні протести у Грузії, він назвав заяви опозиції та народу Грузії про те, що ухвалення закону про "іноагентів" негативно позначиться на процесі отримання країни статусу кандидата в ЄС спекуляцією.

Також Кобахідзе наголосив, що усі правопорушники на акції протесту мають бути покарані за всією суворістю закону.

Нагададаємо, у Грузії 7 березня відбулися протести через ухвалення у першму читанні "закону про іноземних агентів". В опозиції називають закон проросійським і спрямованим проти євроінтеграції країни. Учасників мітингу в Тбілісі розганяли водометами, у відповідь протестувальники кидали "коктейлі Молотова". В сутичках є постраждалі, десятки мітингарів заарештовані.

МЗС України зауважили, що вони уважно стежить за подіями в Тбілісі і підтримує грузинський народ у його європейському прагненні.

Грузія вибухає протестами: бійка у парламенті

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