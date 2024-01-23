У Владивостоці сталася "бавовна": загорілись електропідстанції, сотні будинків – без світла (відео)

Без електроенергії опинилися понад 99 тисяч жителів міста.

Жителі російського Владивостока чули вибухи 23 січня, після яких спалахнули пожежі одразу на двох електропідстанціях. Сотні будинків опинилися без електропостачання.

Про це повідомляють російські телеграм-канали.

Жителі Владивостока розповіли, що в місті прогриміли вибухи, після яких загорілися електропідстанції на Новожилова і Бухті Тихій.

У багатьох будинках зникла електроенергія. Так, без світла опинилися мешканці 475 багатоквартирних будинків (понад 99 тисяч людей) і 125 приватних будинків.

Як повідомили в "Далекосхідній розподільній мережевій компанії", близько 19:00 (11:00 за київським часом) на підстанції Заміська в районі Борисенка сталося відключення двох трансформаторів. Зафіксовано загоряння в закритому розподільному пристрої. Загоряння трансформаторів не було. На місце прибула бригада енергетиків і пожежники.

Жителі Владивостока діляться у Мережі відео, де видно пожежу на електричній підстанції.

Зауважимо, що слідом за вибухом у місті прорвало трубу з окропом. Так, на вул. Сільська, 12 окріп водоспадом ллється житловим двором. Температура повітря у Владивостоці 23 січня становить -14 градусів.

"У нас тут біда трапилася... Окріп ллється... Зараз ще воду відключать!" – обурилася місцева мешканка.

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Вибухи у Владивостоці: загорілись електропідстанції, без світла опинились сотні будинків

До слова, 18 січня у Бєлгородської області спалахнула електропідстанція і в деяких мікрорайонах міста Старий Оскол виникли перебої зі світлом.

Окрім того, в ніч проти 21 січня росіяни заявили про вибухи та атаку безпілотників по містах Орел, Тула і Смоленськ.

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