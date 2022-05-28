У Владивостоку депутати-комуністи вимагали від Путіна вивести війська з України: відео

У Владивостоку депутати-комуністи вимагали від Путіна вивести війська з України: відео

Депутатові законодавчих зборів Приморського краю РФ, який оголошував антивоєнні вимоги до президента, відімкнули мікрофон.

У п’ятницю, 27 травня, група депутатів від КПРФ законодавчих зборів Приморського краю звернулася до президента Росії Володимира Путіна з вимогою припинити війну в Україні та негайно вивести війська із сусідньої країни.

Відповідний відеозапис опубліковано в місцевому Telegram-каналі Newsbox24.tv.

На опублікованих кадрах видно, що на засіданні крайового парламенті депутат Леонід Васюкевич зачитав звернення, в якому йдеться про те, що "військовим шляхом досягти успіху неможливо".

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Він нагадав про дітей загиблих російських військових і заявив, що у разі, якщо війна не припиниться, сиріт у Росії стане ще більше. “У ході військової операції гинуть і стають інвалідами молоді люди, які б могли принести величезну користь нашій країні", - додав депутат.

Виступ Васюкевича постійно намагався перервати голова приморського парламенту Олександр Ролик, який виніс депутату-комуністу зауваження і наказав відімкнути йому мікрофон. Тоді за колегу заступився ще один депутат законодавчих зборів Приморського краю Геннадій Шульга, який також підписав антивоєнне звернення до Путіна.

Губернатор Олег Кожем'яко закликав "вивести із зали" Васюкевича та Шульгу. Він заявив, що дії депутатів "порочать російську армію" і назвав Васюкевича "зрадником". Зрештою обох депутатів позбавили права голосу на поточному засіданні.

Нагадаємо, у російському місті Санкт-Петербурзі місцевий депутат Сергій Самусєв прийшов на традиційну для сучасної РФ акцію “Безсмертний полк” із портретом українця Бориса Романченка, який був в'язнем чотирьох нацистських концтаборів. У березні 2022 року 96-річний українець загинув у Харкові внаслідок бомбардувань міста російськими військами.

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