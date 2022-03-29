У водах Великої Британії вперше заарештували суперяхту, що належить росіянину

Ім’я багатія поки не розголошують.

На узбережжі Лондона заарештували суперяхту Phi, яка належить бізнесмену та громадянину Росії.

Про це повідомила пресслужба Національного агентства по боротьбі зі злочинністю Британії.

Після роботи розвідки було визначено остаточного власника судна, вартістю 38 мільйонів фунтів (50 млн доларів). Цю інформацію було передано міністру транспорту Гранту Шаппсу, який сьогодні наказав вперше затримати суперяхту у водах Великобританії. Нацагентство видало відповідне повідомлення про затримання. Ім’я власника судна не розголошують.

Phi, що належить російському бізнесмену, є третьою за величиною яхтою, побудованою престижними суднобудівниками Royal Huisman, і має так званий "нескінченний винний погреб" і басейн із прісною водою.

Право власності на яхту було свідомо добре приховано, зазначає Агентство. Компанія, на яку зареєстровано судно, базується на островах Сент-Кітс і Невіс і носила мальтійські прапори, щоб приховати своє походження.

Міністр транспорту Великої Британії Грант Шаппс прокоментував подію.

"Сьогодні ми затримали суперяхту вартістю 38 мільйонів фунтів стерлінгів і перетворили знак багатства Росії на чітке та суворе попередження Путіну та його приближеним. … Затримання Phi ще раз доводить, що ми можемо і будемо вживати найрішучіших дій проти тих, хто прагне отримати вигоду від російських зв’язків", - зазначив він.

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