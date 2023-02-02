У Волгограді перед приїздом Путіна з’явився бюст його кумира (фото, відео)

Напередодні візиту нинішнього господаря Кремля до колишнього Сталінграда у місті відкрили пам’ятник кривавому радянському диктатору.

У четвер, 2 лютого, російське місто Волгоград з нагоди річниці перемоги у Сталінградській битві відвідає президент Росії Володимир Путін. Перед його приїздом місцева влада вжила низку безпрецедентних заходів безпеки та відкрила нові пам’ятники, серед яких — бюст радянському диктатору Йосипу Сталіну.

Про відкриття нових скульптур повідомляють місцеві Telegram-канали та російські пропагандисти.

Пам'ятники радянському диктатору Йосипу Сталіну та маршалам Георгію Жукову та Олександру Василевському розміром у людський зріст встановлені біля музею-панорами "Сталінградська битва".

Під час відзначення 80-х роковин Сталінградської битви, тут повинен побувати Путін. У зв’язку з цим 2 лютого на 5 годин закриють для широкого доступу меморіальний комплекс “Мамаєв курган”, а упродовж 8 годин відвідувачів не підпускатимуть до музею "Сталінградської битви".

Під час виступу на відкритті нових пам’ятників голова Волгоградської обласної думи Олександр Блошкін назвав Сталіна, Жукова та Василевського "архітекторами Сталінградської перемоги".

❗️ В Волгограде открыли памятник Сталину. Бюст диктатора разместили у музея «Сталинградская битва» рядом с бюстами Георгия Жукова и Александра Василевского. По оценкам организаторов, в событии участвовали 1400 человек, в том числе 700 ветеранов из Афганистана и Чечни. pic.twitter.com/Hl3iJDUlmj — SOTA (@Sota_Vision) February 1, 2023

У церемонії взяли участь ветерани воєн в Афганістані та Чечні.

Пам'ятник Сталіну став другим у місті – у грудні 2019 року місцеві комуністи встановили скульптуру на території обласного комітету КПРФ.

Нагадаємо, постійний представник України при ООН Сергій Кислиця на засіданні Ради Безпеки ООН заявив, що Путін, який шанує Сталіна, вдається до тієї самої практики щодо українців.

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