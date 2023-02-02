У Волгограді перед приїздом Путіна "зникли" зруйновані будівлі, безпритульні собаки і місцевий губернатор

Диктатору Путіну хочуть показати, як все "добре" у Росії.

У російському місті Волгоград перед приїздом Путіна банерами закрили зруйновані будівлі, виловили усіх безпритульних собак, а місцевого губернатора відправили на карантин.

Про це пише російський телеграм-канал "7Х7. Горизонтальна Росія".

За даними місцевих активістів, зруйновані будинки біля траси, якою їхатиме Путін закрили банерами. Біля місцевої адміністрації на мокрий асфальт нанесли свіжу розмітку. Також у місті виловили усіх безпритульних собак та на період візиту диктатора закрили їх у притулку.

У Волгограді від 24 січня не бачили губернатора Андрія Бочарова. Він навіть не відвідав пропагандистський парад. Місцеві видання підозрюють, що його могли закрити на карантин перед зустріччю з Путіним.

Також у центрі Волгограда відключили Інтернет.

Зазначимо, що російський диктатор їде до цього міста з нагоди річниці "Сталінградської битви". Перед тим у місті відкрили пам'ятник кривавому радянському вождю Сталіну та нібито тимчасово перейменували Волгоград на "Сталінград".

Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін збирається виступити перед Федеральними зборами напередодні річниці вторгнення до України. Кремль уже готує методичку виступу.

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