У Волгоградській області дрони атакували склад боєприпасів, де могли зберігатися іранські ракети - ЦПД

У Волгоградській області відбулася атака безпілотників на арсенал боєприпасів Головного управління ракетно-артилерійського озброєння Міністерства оборони РФ, який розташований у районі населеного пункту Котлубань.

Про це повідомив керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко.

За його словами, там могли зберігатися частини іранських балістичних ракет і пускові установки до них.

У мережі повідомляли про вибухи в Котлубані та удар по складу зброї РФ, де виникла пожежа й детонація. Також була інформація про пожежу на військовому аеродромі "Балтимор" в Єйську, де, за даними місцевих пабліків, могли зберігати ракети "Кинджал".

У той же час губернатор Волгоградської області Андрій Бочаров заявив, що безпілотники були "збиті", постраждалих та пошкоджень об'єктів немає, лише загорілась суха трава, яку швидко загасили.

Нагадаємо, в ніч проти 18 вересня у місті Торопець Тверської області Росії БпЛА атакували склад боєприпасів. Там виникла потужна пожежа. Вогонь і чорний дим було видно за кількасот метрів. 2018 року в місті було збудовано арсенал комплексного зберігання ракет, боєприпасів і вибухових матеріалів.

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