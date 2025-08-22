У Волгограді вночі пролунали вибухи: невідомі дрони знову атакували місто

Дрон / © ТСН.ua

Реклама

У ніч на 22 серпня 2025 році у російському Волгограді пролунало близько десяти вибухів. Місцеві жителі повідомляють, що у небі над містом працювала система протиповітряної оборони по начебто українських безпілотниках.

За даними очевидців, перші вибухи було чутно приблизно о 00:50 за місцевим часом. Вони розповіли, що над Волгою було видно спалахи, а також було чутно звук мотора безпілотника, який летів на низькій висоті. Від потужних вибухів у місті спрацювали сигналізації автомобілів.

Попередньо, російські системи ППО вихваляються знищили два дрони. Про гучні вибухи також повідомляють жителі сусіднього міста Волжський.

Реклама

Станом на ранок інформації про постраждалих чи руйнування не надходило.

Нагадаємо, днями українські воїни атакували НПЗ «Лукойла» у Волгограді.