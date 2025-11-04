У Волгоградській області РФ пошкоджено електропідстанцію через атаку дронів

Дрон / © ТСН.ua

Реклама

У ніч проти 4 листопада на території Волгоградської області РФ тривала масована атака безпілотників. За словами місцевої влади, начебто підрозділи протиповітряної оборони Міністерства оборони РФ намагалися відбити атаку.

На майданчику електропідстанції «Фроловська» виникла пожежа після падіння уламків одного з дронів.

«Усі необхідні сили та засоби для ліквідації наслідків направлені на об’єкт. Станом на 23:30 постраждалих і руйнувань немає», — йдеться в офіційному повідомленні губернатора регіону.

Реклама

Раніше Telegram-канали повідомляли, що у ніч проти 2 листопада в Туапсе дронами було уражено глибоководний причал морського нафтового терміналу, який має можливість перевалки до 7 млн тонн нафти на рік.

Уночі 2 листопада вибухи пролунали у Туапсе, Геленджику та Сочі.

Нагадаємо, тієї ж ночі українські дрони уразили 5 електропідстанцій на території РФ.