У Волгоградській області РФ перебої з газопостачанням після атаки БпЛА

БпЛА атакували «ЛУКОЙЛ-КГПЗ»

У ніч проти 9 жовтня безпілотники атакували «ЛУКОЙЛ-Коробківський газопереробний завод» у місті Котове Волгоградської області Росії. У результаті атаки на території підприємства спалахнули масштабні пожежі.

Про вибухи та займання повідомили місцеві жителі у соцмережах, а також губернатор Волгоградської області Андрій Бочаров.

За словами посадовця, у Котовському районі внаслідок «падіння уламків збитих безпілотників сталося загоряння на об’єктах паливно-енергетичного комплексу».

Місцеві пабліки та очевидці уточнюють, що ціллю атаки став саме «ЛУКОЙЛ-КГПЗ».

Пожежу також зафіксували супутникові знімки NASA FIRMS (Fire Information for Resource Management System), які підтвердили займання на території підприємства.

Раніше повідомлялося, що майже половина російських нафтопереробних заводів постраждала від безпілотників та ракет.

Ми раніше інформували, що безпілотники атакували Кіришський нафтопереробний завод (НПЗ) у Ленінградській області РФ.