У Волгоградській області РФ після атаки невідомих дронів виникла пожежа

Вночі проти 23 серпня у місті Петров Вал Камишинського району Волгоградської області стався вибух через падіння БПЛА.

Олена Кузьмич
Пожежа, вогонь

Пожежа, вогонь / © pixabay.com

У Волгоградської області РФ триває масована атака безпілотників. За словами губернатора, сили ППО РФ намагаються відбити удар. Один із дронів упав на вулиці Леніна у Петров Валі поблизу багатоповерхового житлового будинку. Унаслідок цього у квартирах вибило вікна.

Попередньо постраждали троє жителів, один із них — дитина.

Крім того, уламки іншого БПЛА спричинили займання сухої рослинності біля хутора Крапцовський у Кумилженському районі.

Також напередодні про вибухи повідомляли мешканці селищ Ільський та Афіпський у Краснодарському краї Росії.

Раніше повідомлялося, що дрони атакували нафтопереробний завод «Кірішінафтеоргсинтез» у Ленінградській області Росії, який є одним із двох найбільших підприємств галузі в країні.

