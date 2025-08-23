- Дата публікації
У Волгоградській області РФ після атаки невідомих дронів виникла пожежа
Вночі проти 23 серпня у місті Петров Вал Камишинського району Волгоградської області стався вибух через падіння БПЛА.
У Волгоградської області РФ триває масована атака безпілотників. За словами губернатора, сили ППО РФ намагаються відбити удар. Один із дронів упав на вулиці Леніна у Петров Валі поблизу багатоповерхового житлового будинку. Унаслідок цього у квартирах вибило вікна.
Попередньо постраждали троє жителів, один із них — дитина.
Крім того, уламки іншого БПЛА спричинили займання сухої рослинності біля хутора Крапцовський у Кумилженському районі.
Також напередодні про вибухи повідомляли мешканці селищ Ільський та Афіпський у Краснодарському краї Росії.
Раніше повідомлялося, що дрони атакували нафтопереробний завод «Кірішінафтеоргсинтез» у Ленінградській області Росії, який є одним із двох найбільших підприємств галузі в країні.