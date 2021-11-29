У ВООЗ переконують, що наразі не має доказів особливої небезпечності коронавірусу "Омікрон"

У ВООЗ переконують, що наразі не має доказів особливої небезпечності коронавірусу "Омікрон"

Для з’ясування ступеня тяжкості інфікування штамом буде потрібно від кількох днів до кількох тижнів.

Всесвітня організація охорони здоров'я наразі не має достатніх даних, які б підтверджували більшу небезпечність штаму "Омікро" в порівнянні з іншими мутаціями коронавірусу, зокрема варіантом "Дельта".

Про це пише Укрінформ, з посилання на ВОЗ.

«Поки що не зрозуміло, чи "Омікрон" легше передається від людини до людини у порівнянні з іншими варіантами, включаючи Delta», - йдеться в повідомленні.

Також невідомо, чи він причиняє тяжче захворювання, аніж інші варіанти коронавірусу, в тому числі "Дельта".

Для з’ясування ступеня тяжкості інфікування штамом буде потрібно від кількох днів до кількох тижнів, визнають в організації. При цьому наголошується, що всі варіанти COVID-19, включаючи штам "Дельта", який домінує у світі, можуть спричинити тяжке захворювання або смерть, зокрема найуразливіших людей, тому ключовою залишається профілактика та вакцинація.

У ВООЗ також зауважують: за попередніми даними, люди, які раніше хворіли на COVID-19, можуть легше повторно заразитися штамом "Омікрон" у порівнянні з іншими варіантами.

"Більше інформації про це буде доступно найближчими днями та тижнями", - резюмували у Всесвітній організації охорони здоров'я.

Нагадаємо, 26 листопада Всесвітня організація охорони здоров'я кваліфікувала новий штам коронавірусу SARS-CoV-2, який отримав назву "Омікрон" як такий, що викликає занепокоєння. Цей штам коронавірусу вперше було виявлено на початку листопада органами охорони здоров'я у країнах Південної Африки. Кількість випадків виявлення цього варіанту у хворих COVID-19 збільшується.

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