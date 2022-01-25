У ВООЗ попередили людство про "ідеальні умови для появи нових штамів COVID"

Кожні 12 секунд помирає одна людина з діагнозом СOVID-19, сказав очільник ВООЗ.
Світ повинен визнати, що COVID-19 залишиться з людством "в найближчому майбутньому, навіть якщо все ж вдасться побороти гостру фазу пандемії цього року.
Про це заявив генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Гебрейєсус на 150-й сесії виконавчого комітету ВООЗ в Женеві.
За його словами, в середньому минулого тижня кожні три секунди реєструвалося 100 випадків коронавірусу, а кожні 12 секунд хтось помирав від наслідків недуги. Він уточнив, що сьогодні, як і раніше, "небезпечно висловлювати припущення, що "Омікрон" стане останнім варіантом".
Голова ВООЗ зауважив, що нинішні умови є ідеальними для появи нових штамів COVID.
"Є різні сценарії розвитку пандемії COVID-19 і закінчення цієї гострої фази, але небезпечно припускати, що "Омікрон" стане останнім штамом, або що пандемія добігає кінця. Навпаки, всюди у світі існують ідеальні умови для появи нових варіантів", - сказав очільник ВООЗ.
З його слів, коронавірус може перестати бути глобальною кризою у сфері охорони здоров'я вже цього року, але для цього необхідно вакцинувати 70% населення кожної країни до середини року, а також покращити систему тестування. Генеральний директор ВООЗ заявив, що наразі 86 держав не змогли виконати поставлену торік мету вакцинувати 40% населення.
Також голова ВООЗ закликав держави зосередити увагу на первинній медико-санітарній допомозі для всіх. Щодо конкретних заходів боротьби з коронавірусом, то Гебрейєсус закликав до зміцнення та розширення методів лікування гострих респіраторних захворювань та до розробки надійної стратегії підготовки на випадок майбутніх пандемій.
Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.
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