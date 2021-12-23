У ВООЗ попередили, що масова COVID-ревакцинація лише продовжує пандемію: заява

У ВООЗ попередили, що масова COVID-ревакцинація лише продовжує пандемію: заява

Нерівний розподіл вакцин від коронавірусу "вартував багатьох життів".

Генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Аданом Гебреїсус попередив, що загальні програми ревакцинації в заможніх країнах можуть затягнути світову битву з COVID-19.

Відповідну заяву очільник ВООЗ озвучив у середу, 22 грудня, повідомляє The Associated Press.

На його переконання, пріоритетом багатих держав має бути скорочення смертності та допомога всім країнам у досягненні мінімальних цілей вакцинації.

Гебреїсус зазначив, що "переважна більшість госпіталізацій та смертей припадає на людей, які не пройшли вакцинацію, а не на людей, які не пройшли ревакцинацію".

За словами очільника ВООЗ, попри те, що у цьому році вакцини врятували багато життів, їхній нерівний розподіл "вартував багатьох життів". Так, у 2021 році від ускладнень коронавірусу померли 3,5 мільйона людей.

Гебреїсус раніше закликав запровадити до кінця року мораторій на ревакцинацію для здорових людей, щоб протистояти нерівномірному розподілу вакцин у світі. Він зауважив, що близько в 20% щоденних щеплень наразі йдеться про ревакцинаціїю.

"Програми загальної ревакцинації, швидше за все, продовжать пандемію, а не покладуть їй край", - висловився очільник ВООЗ, додавши, що йому "відверто важко зрозуміти", що три чверті медичних працівників в Африці залишаються невакцинованими.

"Якщо ми не вакцинуємо весь світ… Я не думаю, що ми зможемо покласти край цій пандемії", - підсумував він.

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до 2022 року через брак вакцин. Також ВООЗ засудила багаті країни за накопичення вакцин від COVID-19, заявивши, що такі дії лише "подовжують пандемію".

за накопичення вакцин від COVID-19, заявивши, що такі дії лише "подовжують пандемію". Тим часом в Ізраїлі готуються щепити громадян четвертою дозою COVID-вакцини.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.