У ВООЗ попередили, що Європі загрожує небезпечний "індійський" коронавірус, яким можуть хворіти навіть з імунітетом

У ВООЗ занепокоєні низькими темпами вакцинації.

Європі загрожує заразніший індійський штам коронавірусу, який відомий як "дельта-варіант". Він може заражати навіть тих людей, які мають імунітет.

Про це заявив директор Європейського регіонального бюро ВООЗ Ганс Клюге під час брифінгу 10 червня.

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За його словами, цей штам викликає занепокоєність у фахівців, оскільки він здатний заражати навіть тих, хто має імунітет. Наразі так званий "індійський" штам коронавірусу вже виявили в 53 країнах світу.

Клюге попередив, що цей тип коронавірусу може закріпитися в Європі через стрімке послаблення карантинних обмежень. Він заявив, що чимало вразливих груп населення в Європі все ще залишаються незахищеними від COVID-19.

"Ми вже це проходили. Влітку минулого року випадки захворювання поступово зростали в молодших вікових групах, потім перемістилися в старші вікові групи, що призвело до руйнівного спалаху, локдауну і загибелі безлічі людей восени і взимку 2020 року", - заявив він.

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Фахівець ВООЗ також закликав посилити вакцинацію та інші заходи громадської охорони здоров'я у світі, заявивши, що навіть охоплення імунізацією "далеке від достатнього для захисту регіону".

"За шість місяців в Європі вдалося поширити близько 400 мільйонів доз вакцин. Цього літа потрібно збільшити темпи вакцинації, щоб уникнути нової хвилі COVID-19", - наголосив Клюге.

Нагадаємо, раніше у ВООЗ заявили, що у світі у майбутньому може з'явитися новий вірус, який виявиться ще небезпечнішим, аніж COVID-19.

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