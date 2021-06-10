У ВООЗ попередили, що Європі загрожує небезпечний "індійський" коронавірус, яким можуть хворіти навіть з імунітетом

У ВООЗ занепокоєні низькими темпами вакцинації.
Європі загрожує заразніший індійський штам коронавірусу, який відомий як "дельта-варіант". Він може заражати навіть тих людей, які мають імунітет.
Про це заявив директор Європейського регіонального бюро ВООЗ Ганс Клюге під час брифінгу 10 червня.
За його словами, цей штам викликає занепокоєність у фахівців, оскільки він здатний заражати навіть тих, хто має імунітет. Наразі так званий "індійський" штам коронавірусу вже виявили в 53 країнах світу.
Клюге попередив, що цей тип коронавірусу може закріпитися в Європі через стрімке послаблення карантинних обмежень. Він заявив, що чимало вразливих груп населення в Європі все ще залишаються незахищеними від COVID-19.
"Ми вже це проходили. Влітку минулого року випадки захворювання поступово зростали в молодших вікових групах, потім перемістилися в старші вікові групи, що призвело до руйнівного спалаху, локдауну і загибелі безлічі людей восени і взимку 2020 року", - заявив він.
Фахівець ВООЗ також закликав посилити вакцинацію та інші заходи громадської охорони здоров'я у світі, заявивши, що навіть охоплення імунізацією "далеке від достатнього для захисту регіону".
"За шість місяців в Європі вдалося поширити близько 400 мільйонів доз вакцин. Цього літа потрібно збільшити темпи вакцинації, щоб уникнути нової хвилі COVID-19", - наголосив Клюге.
Нагадаємо, раніше у ВООЗ заявили, що у світі у майбутньому може з'явитися новий вірус, який виявиться ще небезпечнішим, аніж COVID-19.