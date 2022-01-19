У ВООЗ повідомили, чи потребують здорові діти та підлітки бустерної вакцинації проти COVID-19

У ВООЗ повідомили, чи потребують здорові діти та підлітки бустерної вакцинації проти COVID-19

Ннауковиця ВООЗ каже, що необхідно провести додаткові дослідження, щоб з’ясувати, кому потрібні "бустери".

Наразі немає доказів того, що здоровим дітям і підліткам потрібні бустерні дози вакцини проти COVID-19.

Про це заявила наукова співробітниця Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) Сумья Свамінатан, повідомляє Reuters.

Вона каже, що попри стрімке поширення "Омікрону" і через те, що з часом певний час рівень захисту від вакцин може знижуватися, необхідно провести додаткові дослідження, щоб з’ясувати, кому потрібні бустерні дози.

"Зараз немає доказів того, що здорові діти або здорові підлітки потребують бустерів. Доказів немає взагалі", - сказала Свамінатан.

За її словами, головна група експертів ВООЗ зустрінеться цього тижня, щоб обговорити питання про те, як країнам слід розглянути можливість надання бустерів для свого населення.

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"Мета полягає в тому, щоб захистити найбільш вразливих, захистити тих, хто має найвищий ризик серйозних захворювань і смерті. Це наші літні люди, люди з ослабленим імунітетом з основними захворюваннями, а також медичні працівники", - сказала вона.

Тим часом Ізраїль почав пропонувати ревакцинацію дітям віком від 12 років, а раніше цього місяця Управління з контролю за продуктами і ліками США дозволило використання третьої дози вакцини Pfizer і BioNTech проти COVID-19 для дітей віком від 12 до 15 років. .

Минулого тижня Німеччина рекомендувала всім дітям у віці від 12 до 17 років робити ревакцію проти COVID-19. Угорщина також зробила це.

Нагадаємо, в Ізраїлі заявили, що ч етверта доза вакцини Pfizer або Moderna не забезпечує рівня антитіл, достатнього для захисту від зараження новим штамом COVID-19 "Омікрон".

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

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