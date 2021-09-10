У ВООЗ повідомили, що допоможе людству "вийти з гострої фази" пандемії коронавірусу

У ВООЗ повідомили, що допоможе людству "вийти з гострої фази" пандемії коронавірусу

Вакцинація дозволяє запобігти важкий перебіг захворювання і смерть від наслідків коронавірусу.

Головною метою вакцинальної кампанії від коронавірусу наразі є захист людей від важких форм захворювання. Країни мусять зайняти активну позицію щодо обміну і поширення вакцин від коронавірусу для подолання COVID.

Про це повідомив директор Європейського регіонального бюро ВООЗ Ганс Клюге, пише Le Figaro.

За його словами, раніше йшлося про досягнення колективного імунітету за вакцинації до 80% населення, але через "Дельту" все змінилося. Тому, "щоб вийти з гострої фази, необхідно виробити всеосяжний підхід, одночасно нарощуючи масштаби вакцинації, а також потенціал виробництва".

"Нам необхідно розширювати географію виробничих потужностей з урахуванням місцевих можливостей і експертного досвіду. І, третє, нам необхідно збільшити обмін дозами. Країни повинні більш активно ділитися дозами вакцин ", - заявив він.

За його словами, формування колективного імунітету наразі не є пріоритетною метою.

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"Дуже важливо уточнити, що вакцинація не є засобом досягнення колективного імунітету. Вакцинація дозволяє запобігти важкий перебіг захворювання і смерті. Ми бачимо, що захворюваність з тяжким перебігом та смертність в країнах, які нарощують охоплено щепленнями, істотно знижується. Дуже важливо, що величезний тиск, який був на системах охорони здоров'я, поступово знижується ", - пояснив він.

Нагадаємо, у ВООЗ сказали, що навряд чи вдасться остаточно перемогти коронавірус. Фахівці прогнозують, що він буде розвиватися, як віруси пандемії грипу.

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