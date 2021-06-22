У ВООЗ повідомили, що допоможе захиститися від найбільш агресивного штаму коронавірусу "Дельта"

Повний рівень захисту забезпечують лише обидві дози вакцини.

Препарати для профілактики коронавірусу захищають від індійського штаму "Дельта" при проходженні всього курсу вакцинації.

Про це заявила глава технічної групи підрозділи надзвичайних захворювань ВООЗ Марія Ван Керкхове, — пишуть РІА Новини.

"Що стосується ефективності вакцин, ми знаємо, що щодо всіх варіантів, що викликають занепокоєння, включаючи варіант" дельта ", вакцини залишаються ефективними проти важких форм захворювання та смертності. Так що це дуже добра ознака", — сказала вона.

За її словами, повний рівень захисту забезпечують лише обидві дози вакцини. Вона рекомендувала всім, хто поставив перший укол препарату, завершити процедуру.

Поки немає підтверджень, що "дельта"-варіант викликає збільшення смертності. При цьому, за її словами, у організації недостатньо даних, щоб робити остаточні висновки.

"Ми знаємо, що в одному дослідженні, проведеному в Шотландії, недавно з'явилося припущення про підвищений ризик госпіталізації, але це попередня робота, яка проводиться в одній країні та вимагає подальшого вивчення, щоб краще зрозуміти наслідки та серйозність", — сказала вона.

Зауважимо, що "Дельта"-варіант вже поширився більш ніж в 80 країнах і продовжує мутувати.

Як повідомлялося, "індійська" версія COVID-19 містить дві мутації, які "допомагають вірусу прикріплятися до клітин". Одна з мутацій, E484Q, аналогічна E484K, виявленої раніше в "бразильському" і "південноафриканському" варіантах. Інша мутація, L452R, також була зафіксована в "каліфорнійському" штамі.

Медичні експерти з Великої Британії прийшли до висновку, що "індійський" штам коронавірусу, який постійно змінюється і дуже заразний, поширюється значно швидше, ніж інші мутації COVID-19.

Як повідомлялося, спалахи підтверджені вже в Китаї, США, Африці, Скандинавії та країнах Тихоокеанського регіону. Згідно з дослідженнями вчених, новий штам передається швидше попередників, а також важче переноситься.

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