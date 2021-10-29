У ВООЗ розповіли, скільки коштів потрібно для забезпечення населення світу вакцинами від COVID-19

У ВООЗ розповіли, скільки коштів потрібно для забезпечення населення світу вакцинами від COVID-19

Африканське бюро ВООЗ заявило, що лише 10 відсотків із 54 країн африканського регіону досягнуть 40-відсоткового цільового показника до кінця року.

Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) заявляє, що для забезпечення населення світу вакцинами та ліками від COVID-19 до вересня 2022 року потрібні 23,4 мільярда доларів.

Про це сказав глава ВООЗ Тедрос Адханом Гебрейєсус, пише "Радіо Свобода".

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"Якби 6,8 мільярда доз вакцини, введені досі у всьому світі, були розподілені справедливо, ми досягли б нашої мети в 40 відсотків до теперішнього часу в кожній країні", - зазначив він.

Африканське бюро ВООЗ заявило, що лише 10 відсотків із 54 країн африканського регіону досягнуть 40-відсоткового цільового показника до кінця року, якщо не буде вжито додаткових заходів.

Група зі ста колишніх очільників країн та міністрів урядів закликала нинішніх лідерів "Групи двадцяти" використати саміт у Римі, який має відбутися цими вихідними, щоб домовитися про те, як передати надлишки вакцини країнам з низьким рівнем доходу.

У листі до прем’єр-міністра Італії Маріо Драгі вони наголошують, що до кінця місяця Сполучені Штати, Європейський Союз, Велика Британія та Канада накопичать 240 мільйонів невикористаних вакцин, які могли б бути негайно доставлені до країн, що більше їх потребують.

Нагадаємо:

Раніше директор Європейського регіонального бюро Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Ганс Клюге спрогнозував, що наступного року світ вийде з пандемії коронавірусної інфекції.

коронавірусної інфекції. Своєю чергою очільник ВООЗ назвав три умови для подолання пандемії COVID-19.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua. Новини світу: у ВООЗ озвучили ймовірну дату завершення пандемії коронавірусу

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