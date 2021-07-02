У ВООЗ та ЮНІСЕФ закликають вводити в школах тестування на COVID-19 і не відправляти учнів на "дистанційку"

У ВООЗ та ЮНІСЕФ закликають вводити в школах тестування на COVID-19 і не відправляти учнів на "дистанційку"

У ВООЗ вважають, що переведення учнів на "дистанційку" повинно розглядатися тільки як крайня міра в боротьбі з поширенням коронавірусу.

Почати поводити тестування на виявлення коронавірусу в школах вважають за потрібне представники ВООЗ, ЮНЕСКО та Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ). Фахівці наголошують на необхідності не доводити ситуацію до переведення учнів на віддалене навчання.

Про це йдеться в спільній заяві організацій, сказано на сайті ВООЗ.

У заяві наголошується, що закриття шкіл під час пандемії, "згубно впливає на освіту, соціальне і психологічне благополуччя наших дітей і молоді". Тому фахівці зауважують, що не можна допустити того, щоб "пандемія позбавляла дітей можливості отримувати освіту та розвиватися".

"Літні місяці відкривають перед владою країн хорошу можливість підготувати правильні заходи, які допоможуть знизити рівень зараження і уникнути закриття шкіл... Поширення нових варіантів разом із наявністю в школах низки нещеплених людей означає, що не можна втрачати часу. Настав час діяти зараз, ми не можемо дозволити пандемії позбавити дітей їхнього освіти і розвитку", - йдеться в спільній заяві регіонального директора ВООЗ Ганса Клюге.

Крім того, зазначається, що закриття шкіл повинно розглядатися тільки як крайня міра, коли відбувається сплеск заражень, з яким не можна впоратися іншими методами. У зв'язку з цим в структурах ООН бачать необхідність оперативно виявляти випадки зараження в школах.

Для того, щоб не закривати школи під час пандемії COVID-19, експерти рекомендують:

Використовувати ПЛР або експрестестів на антигени в школах;

Проводити дослідження, які оцінюють ефективність заходів щодо зниження ризику інфекційного контролю;

Забезпечити захист результатів освіти, психічного і соціального благополуччя;

Звертати особливу увагу на дітей, які живуть в уразливих умовах;

Залучати дітей в усі процеси ухвалення рішень.

Як повідомлялося, в Європі за тиждень показник захворюваності на COVID-19 зріс на 10% після двох місяців спаду. У Всесвітній організації охорони здоров'я попереджають про ризик нової хвилі коронавірусу.

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