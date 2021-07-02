У ВООЗ відзвітували, штам "Дельта" виявили вже майже в 100 країнах

У ВООЗ відзвітували, штам "Дельта" виявили вже майже в 100 країнах

В організації зазначили, що цей варіант небезпечний і продовжує розвиватися і видозмінюватися.

Штам коронавірусу "Дельта" на сьогодні виявили вже в 98 країнах світу. Він надзвичайно небезпечний, тому що продовжує видозмінюватися.

Про це генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Аданом Гебреєсус заявив під час брифінгу у п'ятницю, 2 липня повідомляє РБК-Україна.

"Штам "Дельта" виявлений як мінімум в 98 країнах і швидко поширюється в країнах з низьким і високим охопленням вакцинацією. Цей варіант небезпечний і продовжує розвиватися і видозмінюватися, що вимагає постійної оцінки і ретельного коригування відповідних заходів громадської охорони здоров'я", - зазначив він.

Тим часом у Львові через небезпеку від коронавірусу "Дельта" посилено стежитимуть за дотриманням карантину в закладах громадського харчування та облаштовують додаткові ліжка із киснем.

Нагадаємо, у МОЗ відповіли, чи захищають наявні в Україні вакцини від небезпечного штаму "Дельта".

Державний санітарний лікар Ігор Кузін про розповсюдження штаму "Дельта" в Україні

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