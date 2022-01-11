У ВООЗ заявили, що бустери не допоможуть, і закликали створити нові COVID-вакцини

У ВООЗ заявили, що бустери не допоможуть, і закликали створити нові COVID-вакцини

Вірус еволюціонує і тому потрібно розробляти нові, ефективніші вакцини, заявили у ВООЗ.

Експерти Технічної консультативної групи ВООЗ зробили висновок, що через появу нових штамів вірусу бустерні дози не захистять від інфікування. Через це вони закликали фармацевтичні компанії розробити нові вакцини.

Про це йдеться на сайті ВООЗ.

"Включаючи попит на вакцини та еволюцію вірусу, введення бустерних доз навряд чи буде ефективним захистом. Технічна консультативна група щодо складу вакцини проти COVID-19 ( TAG-CO-VAC) вважає, що вакцини проти COVID-19, які мають значний вплив на запобігання інфекції та її передачі, мають бути розроблені нові", - йдеться в офіційній заяві, опублікованій 11 січня.

Додають, що поки нові вакцини не винайдуть, то потрібно оновлювати склад тих, які вже існують у світі. Це допоможе забезпечувати рекомендовані ВООЗ рівні захисту від інфекції, зокрема проти штаму Омікрон та майбутніх варіантів.

Нагадаємо, ТСН.ua писав про те, хто може отримати бустер та як це зробити, а також які вакцини використовують для третього щеплення. Детальніше - за цим посиланням.

Як повідомлялося, в Україні дозволили бустерну вакцинацію проти COVID-19: як записатися на щеплення.

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