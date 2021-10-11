У ВООЗ заявили, що людство пройшло більшу частину шляху до подолання COVID-19

У ВООЗ заявили, що людство пройшло більшу частину шляху до подолання COVID-19

За словами експертки, найближчим часом світу не вдасться подолати коронавірус.

У ВООЗ прогнозують, що невдовзі людство подолає майже 60% шляху у боротьбі з пандемією COVID-19. Також не виключають появу нових варіантів штамів коронавірусу.

Про це повідомила головна наукова співробітниця Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Сумія Свамінатан, пише SonntagsBlick.

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"Я сподіваюся, що скоро ми подолаємо 60% маршруту в боротьбі з вірусом. Але не виключено, що нам доведеться подолати чергову несподівану гору", – зазначила Свамінатан.

Також Свамінатан не виключила появу нових варіантів штамів коронавірусу. Водночас експертка наголосила, що поліпшенню епідеміологічної ситуації сприятиме рівень вакцинації на рівні 70-80%.

"Чим більше ми миримося з цим станом справ, тим вищий ризик появи нових варіантів коронавірусу. Ось чому ВООЗ закликає використовувати всі доступні дози вакцини для підвищення рівня вакцинації в усьому світі", - резюмувала вона.

Нагадаємо:

Спеціальна робоча група медиків і експертів Всесвітньої організації охорони здоров’я і залучених наукових установ представила визначення та офіційний опис так званого “постковідного синдрому” (long covid). Близько 20% людей, що перехворіли COVID-19, відчувають нездужання.

(long covid). Близько 20% людей, що перехворіли COVID-19, відчувають нездужання. Також Всесвітня організація охорони здоров'я прагне відновити розслідування походження пандемії COVID-19 і вже зібрала команду з 20 вчених для пошуку нових доказів. У ВООЗ вважають, що нова ініціатива допоможе прискорити розслідування походження COVID-19.

Новини світу: ВООЗ додала новий штамм коронавірусу до списку потенційно небезпечних

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