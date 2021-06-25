У ВООЗ заявили, що новий штам коронавірусу "Дельта" вдвічі заразніший

За словами Свамінатан, враховуючи швидкість поширення, варіант "Дельта" може стати домінуючим штамом коронавірусу в світі.
"Індійський" штам коронавірусу "Дельта" вдвічі заразніший, ніж "уханський", який з'явився та розповсюджувався у Китаї.
Про це заявила головна наукова співробітниця Всесвітньої організації охорони здоров'я Сумія Свамінатан, відео з виступом якої опубліковане на сторінці ВООЗ у Twitter.
Водночас вчена додала, що більшість вакцин дієві проти нового штаму.
"Добрі новини в тому, що більшість вакцин, які сьогодні використовуються в світі, здаються ефективними щонайменше в запобіганні тяжкого перебігу захворювання", - розповіла Свамінатан.
LIVE Q&A on #COVID19 variants and vaccines with @doctorsoumya. #AskWHO https://t.co/RFfQvz1kmp— World Health Organization (WHO) (@WHO) June 24, 2021
Нагадаємо, раніше Всесвітня організація охорони здоров'я повідомила, що "Дельта" вже поширився більш ніж в 90 країнах. При цьому всі чинні вакцини ефективні проти мутації. Також у ВООЗ повідомили, що допоможе захиститися від найбільш агресивного штаму коронавірусу "Дельта": повний рівень захисту забезпечують лише обидві дози вакцини.
Новий штам коронавірусної інфекції нещодавно зафіксували і в Україні, більшою мірою він вражає людей від 35 років.