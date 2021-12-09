У ВООЗ заявили, що "Омікрон" може серйозно вплинути на перебіг пандемії коронавірусу

У ВООЗ заявили, що "Омікрон" може серйозно вплинути на перебіг пандемії коронавірусу

Його зафіксвали вже у 57 країнах світу.

У ВООЗ заявили, що новий штам коронавірусу "Омікрон" може мати вплив на усю пандемію.

Про йе повідомив гендиректор організації Тедрос Адан Гебреєсус.

"Деякі характеристики "Омікрону", зокрема глобальне розповсюдження і велика кількість мутацій, вказують на те, що він може серйозно вплинути на перебіг пандемії", – заявив він.

Гендиректор ВООЗ також зауважив, що наразі складно спрогнозувати, про який саме вплив мовиться. Фахівці фіксують збільшення заразності вірусу. Водночас раніше повідомлялося, що є дані, які вказують на те, що "Омікрон" викликає легшу форму коронавірусу, аніж штам "Дельта". Однак у ВООЗ говорять, що робити певні висновки ще завчасно.

Нагадаємо, у ВООЗ повідомили, що новий варіант COVID-19 "Омікрон" станом на 7 грудня зафіксовано на території 57 країн світу. Водночас, за даними МОЗ, станом на 9 грудня в Україні не зафіксовано жодного випадку цього нового штаму.

Раніше головний інфекціоніст США Ентоні Фаучі заявляв, що згідно з попередніми даними, COVID-штам "Омікрон", можливо, є менш небезпечним за "Дельту". Він вказував на те, що у Південній Африці, де "Омікрон" поступово стає домінатним штамом, не спостерігають суттєвого збільшення госпіталізацій.

26 листопада Всесвітня організація охорони здоров'я кваліфікувала новий штам коронавірусу SARS-CoV-2, який отримав назву "Омікрон", як такий, що викликає занепокоєння. Цей варіант вперше виявили 9 листопада на півдні Африки.

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