У ворога в Курській області рекорд із "дружнього вогню" за всю війну – журналіст

У росіян спостерігається дезорганізація з управління військами на території Курщини.

У Курській області серед російських військ фіксується рекордна кількість friendly fire ("дружнього вогню") за весь час повномасштабної війни проти України.

Про це повідомив український військовий журналіст Богдан Мірошников.

Журналіст описав ситуацію, яка складається у Курській області Росії. Так, він зазначив, що українські сили дещо змінили свою тактику, яка приносить плоди. Водночас очікувано росіяни стягують тягне дедалі більше резервів до Курщини.

"Бортьба з ворожими резервами почала пригальмовувати просування, але це нормальний процес. Відкинути наші сили ворогу не вдається, що б він там не хрюкав", – йдеться в заяві Мірошникова.

Він також назвав головний позитив на цей момент щодо операції в Курській області: мовчазна згода партнерів України, створення паніки на території РФ та регіону. Журналіст зазначив, що "вони почали відчувати війну".

Мірошников повідомив про дезорганізацію з управління російськими військами на території Курської області.

"Кількість випадків френдліфаєра в орків, напевне, рекордна за весь час повномасштабного вторгнення. Не буду стверджувати, але дійсно дуже велика кількість таких випадків", – зазначив журналіст.

Він також вказав, що ворог не знає ані подальших намірів українських сил, ані способів їхнього досягнення.

"Далі буде не менш цікаво. Інформаційна тиша на те й тиша, щоб на стратегічному та оперативно-тактичному рівнях ворогу нічого не було зрозуміло", – додав Мірошников.

Нагадаємо, напередодні ввечері російські військкори повідомили, що внаслідок українського наступу в Курській області було втрачено контроль над іще двома населеними пунктами.

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