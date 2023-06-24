У Воронежі спалахнула потужна пожежа на нафтобазі

У російському Воронежі вдень 24 червня спалахнула потужна пожежа на нафтобазі. Над місцем події валить чорний дим. У місті також пролунали вибухи.

Про це пишуть пропагандистські ЗМІ РФ.

Як зазначається, вогонь охопив базу неподалік вулиці Ленінградської. Про причини пожежі у Воронежі наразі невідомо.

"Вже нічого не зрозуміло – чи це черговий безпілотник ЗСУ, чи бої "Вагнера" з МО РФ. Росія занурюється у хаос", - написав журналіст Денис Казанський.

Місцеві канали повідомляють, що по нафтобазі у Воронежі завдано удару з гвинтокрила.

Нагадаємо, у Росії продовжується протистояння між "вагнерівцями" та регулярною армією РФ. Авіація РФ завдає ударів по дорозі федерального значення у Воронезькій області М-4, якою рухаються бійці ПВК "Вагнер".

Подробиці читайте за посиланням – ТСН.ua веде текстову онлайн-трансляцію подій.

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