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У Воронежі спалахнула потужна пожежа на нафтобазі

У Воронежі спалахнула потужна пожежа на нафтобазі

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публікації
Перегляди
1273
Час на прочитання
1 хв
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У Воронежі спалахнула потужна пожежа на нафтобазі

У Воронежі спалахнула потужна пожежа на нафтобазі. Фото: скриншот.

Над нафтобазою здіймаються клуби диму.

У російському Воронежі вдень 24 червня спалахнула потужна пожежа на нафтобазі. Над місцем події валить чорний дим. У місті також пролунали вибухи.  

Про це пишуть пропагандистські ЗМІ РФ. 

Як зазначається, вогонь охопив базу неподалік вулиці Ленінградської. Про причини пожежі у Воронежі наразі невідомо.

"Вже нічого не зрозуміло –  чи це черговий безпілотник ЗСУ, чи бої "Вагнера" з МО РФ. Росія занурюється у хаос", - написав журналіст Денис Казанський.

Місцеві канали повідомляють, що по нафтобазі у Воронежі завдано удару з гвинтокрила.

Нагадаємо, у Росії продовжується протистояння між "вагнерівцями" та регулярною армією РФ. Авіація РФ завдає ударів по дорозі федерального значення у Воронезькій області М-4, якою рухаються бійці ПВК "Вагнер".  

Подробиці читайте за посиланням – ТСН.ua веде текстову онлайн-трансляцію подій.

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Дата публікації
Перегляди
1273
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