У Воронежі спалахнула потужна пожежа на заводі "Елмаш" (фото, відео)

У Воронежі спалахнула пожежа на електромеханічному заводі "Елмаш", внаслідок якої є загиблі та постраждалі. Місцеві жителі чули звуки вибухів.

Про це повідомляють російські телеграм-канали.

У Воронежі загорівся цех із виробництва електрообладнання на електромеханічному заводі "Елмаш". За інформацією медіа, площа пожежі сягнула 3000 кв. м, проте російське МНС повідомляє про 500 кв. м.

Місцеві жителі повідомили про звуки вибухів. Над містом стоїть величезний стовп диму. Це зафіксували на відео, які поширюються в Мережі.

Надзвичайники поінформували, що внаслідок пожежі загинули троє людей, ще двоє – постраждали.

Зауважимо, "Елмаш" виготовляє редуктори, мотор-редуктори, колодкові гальма, промислові вентилятори, а також спеціалізується на постачанні електродвигунів.

Читайте провідні новини дня:

Пожежа на заводі "Елмаш" у Воронежі 22 квітня / Скриншот з відео МНС РФ

Пожежа на заводі "Елмаш" у Воронежі 22 квітня / Скриншот з відео МНС РФ

Сильна пожежа спалахнула у Воронежі на заводі "Елмаш" – відео

Нагадаємо, водночас у Московській області цілу ніч проти 22 квітня тривала пожежа на промисловому об’єкті.

Читайте також: