У свою чергу вагнерівці втратили лише одну машину.

Вчора, 24 червня, внаслідок перестрілки між вагнерівцями та російськими військами у Воронезькій області РФ пошкодження отримали 19 домоволодінь.

Про це повідомив голова Павлівського району області Максим Янцов.

За його словами, перестрілка сталася поблизу Єлизаветівки Павлівського району, коли там проходила колона ПВК "Вагнер". Внаслідок пошкодження отримали 19 домоволодінь. Загрози для цілісності будинків чи надвірних споруд немає.

Янцов пообіцяв допомогти домовласникам усунути пошкодження будинків та отримати компенсацію.

У той же час, за даними російського Telegram-каналу, "ВЧК-ОГПУ" під час множинних ударів по Воронезькій області вагнерівці втратили лише одну машину. Її досі не прибрали.

Російські військові знищили лише одну машину ПВК "Вагнер" у Воронезькій області / Фото: t.me/vchkogpu

Нагадаємо, що за інформацією пропагандистів РФ, під час "маршу на Москву" вагнерівці ліквідували щонайменше 13 російських військових. Це військовослужбовці, які перебували на бортах збитих літаків. ВКС РФ втратили щонайменше 7 повітряних суден.

Сам Пригожин виправдався за вбивство російських льотчиків "дурнем-ППОшником".

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