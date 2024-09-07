У Воронезькій області РФ вночі загорівся та почав вибухати склад боєприпасів (відео)

Вибухи відбуваються на складі боєприпасів в Острогозькому районі.
У Воронезькій області РФ внаслідок атаки БпЛА вибухнув склад боєприпасів.
Про це інформують російські телеграм-канали.
Місцеві жителі публікують відео, на яких видно детонацію на складі боєприпасів в Острогозькому районі.
Місцева влада заявила, що внаслідок атаки безпілотників зайнялась пожежа, яка пізніше перейшла на вибухонебезпечні предмети, через що почалась детонація.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Росії горить і вибухає склад боєприпасів.
Крім того, ми раніше інформували, що з’явились супутникові знімки наслідків удару по авіазаводу у Воронезькій області.
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