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У Воронезькій області РФ вночі загорівся та почав вибухати склад боєприпасів (відео)

У Воронезькій області РФ вночі загорівся та почав вибухати склад боєприпасів (відео)

У РФ вибухнув склад боєприпасів / Фото: Associated Press

Вибухи відбуваються на складі боєприпасів в Острогозькому районі.

У Воронезькій області РФ внаслідок атаки БпЛА вибухнув склад боєприпасів.

Про це інформують російські телеграм-канали.

Місцеві жителі публікують відео, на яких видно детонацію на складі боєприпасів в Острогозькому районі.

Місцева влада заявила, що внаслідок атаки безпілотників зайнялась пожежа, яка пізніше перейшла на вибухонебезпечні предмети, через що почалась детонація.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Росії горить і вибухає склад боєприпасів.

Крім того, ми раніше інформували, що з’явились супутникові знімки наслідків удару по авіазаводу у Воронезькій області.

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