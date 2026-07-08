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У Воронезькій області, ймовірно, атакували військовий аеродром "Борисоглєбськ" — моніторингові канали ASTRA
У ніч проти 8 липня у Воронезькій області РФ пролунали вибухи, після яких, за даними OSINT-аналітиків ASTRA, ймовірно, виникла пожежа на території військового аеродрому "Борисоглєбськ", де базується російська бойова авіація.
У ніч проти 8 липня у Воронезькій області РФ пролунали вибухи. За даними OSINT-аналізу видання ASTRA, під ударом міг опинитися військовий аеродром "Борисоглєбськ".
Про це повідомляє ASTRA з посиланням на аналіз відеозаписів очевидців.
Місцеві жителі повідомили про серію вибухів у регіоні. Вивчивши оприлюднені кадри, аналітики ASTRA дійшли попереднього висновку, що на території військового аеродрому "Борисоглєбськ" виникла пожежа.
Відео, на яких, імовірно, зафіксовано займання, опублікував український Telegram-канал Exilenova+.
Офіційного підтвердження ураження аеродрому наразі немає. Російська влада станом на момент публікації не коментувала інформацію про можливі наслідки атаки.
Аеродром "Борисоглєбськ" у Воронезькій області вже неодноразово ставав ціллю атак безпілотників. За даними відкритих джерел, на ньому базуються військові літаки, які Росія використовує у війні проти України.
Нагадаємо, що раніше повідомлялося, що РФ почала ховати стратегічну авіацію: на аеродромі "Енгельс" зводять 17 ангарів