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ТСН у соціальних мережах

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Світ
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У Воронезькій області, ймовірно, атакували військовий аеродром "Борисоглєбськ" — моніторингові канали ASTRA

У ніч проти 8 липня у Воронезькій області РФ пролунали вибухи, після яких, за даними OSINT-аналітиків ASTRA, ймовірно, виникла пожежа на території військового аеродрому "Борисоглєбськ", де базується російська бойова авіація.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
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Атака на РФ

Атака на РФ / © Exilenova+

У ніч проти 8 липня у Воронезькій області РФ пролунали вибухи. За даними OSINT-аналізу видання ASTRA, під ударом міг опинитися військовий аеродром "Борисоглєбськ".

Про це повідомляє ASTRA з посиланням на аналіз відеозаписів очевидців.

Місцеві жителі повідомили про серію вибухів у регіоні. Вивчивши оприлюднені кадри, аналітики ASTRA дійшли попереднього висновку, що на території військового аеродрому "Борисоглєбськ" виникла пожежа.

Відео, на яких, імовірно, зафіксовано займання, опублікував український Telegram-канал Exilenova+.

Офіційного підтвердження ураження аеродрому наразі немає. Російська влада станом на момент публікації не коментувала інформацію про можливі наслідки атаки.

Аеродром "Борисоглєбськ" у Воронезькій області вже неодноразово ставав ціллю атак безпілотників. За даними відкритих джерел, на ньому базуються військові літаки, які Росія використовує у війні проти України.

Нагадаємо, що раніше повідомлялося, що РФ почала ховати стратегічну авіацію: на аеродромі "Енгельс" зводять 17 ангарів

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Дата публікації
Кількість переглядів
102
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