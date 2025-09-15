У Вроцлаві невідомі пошкодили автомобіль з українськими номерами: що написали (фото) / © Інтернет

У Польщі на вулиці Грабішинській у Вроцлаві стався акт вандалізму. Невідомі пошкодили автомобіль, який мав українські номерні знаки.

Про це повідомили 24wroclaw.pl.

Журналісти опублікували фоторепортаж з місця події. Наразі невідомо, чи було це спланованим злочином чи звичайним хуліганством.

Вандали пошкодили автомобіль з українськими номерами. / © Інтернет

