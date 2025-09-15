- Дата публікації
У Вроцлаві невідомі пошкодили автомобіль з українськими номерами: що написали (фото)
Вандали пошкодили авто українців у Вроцлаві: що відомо.
У Польщі на вулиці Грабішинській у Вроцлаві стався акт вандалізму. Невідомі пошкодили автомобіль, який мав українські номерні знаки.
Про це повідомили 24wroclaw.pl.
Журналісти опублікували фоторепортаж з місця події. Наразі невідомо, чи було це спланованим злочином чи звичайним хуліганством.
Нагадаємо, у центрі Варшави польські спецслужби знешкодили безпілотник, який літав над урядовими будівлями та президентською резиденцією.
Українка Яна Свистун, яка у 2014 році переїхала з Хмельницького до Вроцлава і стала у Польщі мільйонеркою, розповіла, що підштовхнуло її покинути Батьківщину і як живеться на чужині.