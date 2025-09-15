ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
Кількість переглядів
560
Час на прочитання
1 хв

У Вроцлаві невідомі пошкодили автомобіль з українськими номерами: що написали (фото)

Вандали пошкодили авто українців у Вроцлаві: що відомо.

Автор публікації
Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
У Вроцлаві невідомі пошкодили автомобіль з українськими номерами: що написали (фото)

У Вроцлаві невідомі пошкодили автомобіль з українськими номерами: що написали (фото) / © Інтернет

У Польщі на вулиці Грабішинській у Вроцлаві стався акт вандалізму. Невідомі пошкодили автомобіль, який мав українські номерні знаки.

Про це повідомили 24wroclaw.pl.

Журналісти опублікували фоторепортаж з місця події. Наразі невідомо, чи було це спланованим злочином чи звичайним хуліганством.

Вандали пошкодили автомобіль з українськими номерами. / © Інтернет

Вандали пошкодили автомобіль з українськими номерами. / © Інтернет

Вандали пошкодили автомобіль з українськими номерами. / © Інтернет

Вандали пошкодили автомобіль з українськими номерами. / © Інтернет

Нагадаємо, у центрі Варшави польські спецслужби знешкодили безпілотник, який літав над урядовими будівлями та президентською резиденцією.

Українка Яна Свистун, яка у 2014 році переїхала з Хмельницького до Вроцлава і стала у Польщі мільйонеркою, розповіла, що підштовхнуло її покинути Батьківщину і як живеться на чужині.

Дата публікації
Кількість переглядів
560
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie